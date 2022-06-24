لافروف يتهم الاتحاد الأوروبي والناتو بالإعداد لشن حرب على روسيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتضافر لشن حرب على روسيا.



وقال خلال زيارة إلى أذربيجان "لا نعتقد أن معاداة الروسية الحالية من جانب الاتحاد الأوروبي سوف تتبدد أو تتغير نوعا ما في المستقبل القريب و-حتى أكون صادقا- على المدى البعيد".



ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن لافروف قوله أيضا إن ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر حشدت دولا أوروبية أخرى لمهاجمة الاتحاد السوفيتي في بداية الحرب العالمية الثانية.



وقال لافروف "الآن الاتحاد الأوروبي والناتو يشكلان ائتلافا حديثا للقتال وفي النهاية لشن حرب على الاتحاد الروسي. سوف نتابع كل هذا عن كثب".



وفيما يتعلق بقرار قمة الاتحاد الأوروبي لمنح أوكرانيا صفة مرشح للتكتل، قال لافروف إن هذا لا يشكل تهديدا على روسيا حيث أن الاتحاد الأوروبي ليس حلفا عسكريا على عكس الناتو.