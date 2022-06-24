شكوك حول زيارة ترددت شأئعات بشأنها للرئيس الصيني لهونج كونج

تحيط الشكوك بزيارة ترددت شائعات عن اعتزام الرئيس الصيني شي جين بينج القيام بها لهونج كونج، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 للحكم الصيني بعد أن أصيب مسؤولان بارزان بالمدينة بالفيروس.

وكشفت الحكومة في هونج كونج في بيان صدر أمس الخميس أن اثنين من كبار أعضاء الحكومة، التي يتزعمها جون لي، أصيبا بالفيروس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يؤدي لي وحكومته اليمين الدستورية في الأول من تموز/يوليو المقبل، في حفل، ترددت تقارير على نطاق واسع مفادها أن الرئيس الصيني سيحضره.

وفي حين أن زيارة شي لم يتم تأكيدها، فقد جرت العادة أن يحضر زعماء الصين أداء اليمين، منذ عام 1997 .

كان شي قد زار هونج كونج قبل خمس سنوات، عندما كانت كاري لام الرئيسة التنفيذية.

يأتي ذلك في وقت تتخذ فيه المدينة توجها أكثر انفتاحا تجاه الفيروس عن البر الرئيسي، منذ أن اجتاح تفش في وقت مبكر هذا العام المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4ر7 مليون نسمة.

وسجلت هونج كونج 1522 حالة إصابة جديدة أمس الخميس، مقارنة بـ44 حالة، في البر الرئيسي الصيني.