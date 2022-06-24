السفير الروسي لدى أوتاوا: كندا لن تستطيع استبدالنا في أسواق الطاقة والمعادن النادرة

قال سفير روسيا لدى أوتاوا أوليج ستيبانوف إن كندا لن تكون قادرة على استبدال روسيا في أسواق الطاقة والمعادن الأرضية النادرة.

وأضاف ستيبانوف - في حوار نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) - "الكنديون ليس لديهم قدرات تصديرية، ولن يتمكنوا من إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال في العقود القادمة، ولا توجد محطات، والبنية التحتية غير متطورة بسبب وجود مناوشات بين شركات الغاز والطاقة الخضراء، يتم حظر العديد من المشاريع هنا من قبل مؤيدي الطاقة الخضراء، لذا فهو سؤال صعب للغاية ".

واعترف ستيبانوف بأن كندا يمكن أن تزيد من وجودها في السوق العالمية لسوق الأسمدة المعدنية بنسبة قليلة، لكن سيكون من الصعب للغاية أن تحل أوتاوا محل روسيا أو الصين في سوق المعادن الأرضية النادرة.

وتابع: "الآن، كما تعلم، تناقش الولايات المتحدة وكندا وأقرب حلفائها بنشاط في المجتمع الغربي كيفية عزل روسيا والصين وكيفية استبدالهما في سوق المعادن الأرضية النادرة والمعادن الضرورية للطاقة الخضراء - الليثيوم، الكوبالت والنحاس والجرافيت وما إلى ذلك. ولكن مرة أخرى، فيما يتعلق بكندا، كل شيء هنا هو فقط على مستوى الدخل".



