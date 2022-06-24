الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح اليوم الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق؛ ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية، تتمثل في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

الإسكندرية 32 23

وادى النطرون 37 22

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 24

دمنهور 37 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 30 22

سيوة 38 21

بورسعيد 33 23

دمياط 33 23

الزقازيق 37 22

المنصورة 37 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 23

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 38 22

نخل 35 16

نويبع 38 24

طابا 36 21

كاترين 31 15

الطور 34 24

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 26

الفيوم 38 26

بني سويف 37 24

المنيا 38 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد 40 25

الشلاتين 36 25

أبو رماد 36 25

حلايب 34 24

رأس حدربة 32 24