واشنطن تتعهد بتقديم أسلحة إضافية بقيمة 450 مليون دولار إلى أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن تقديم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، بما في ذلك منظومات راجمات صواريخ وزوارق دورية، وفقا لما أعلنه جون كيربي المسؤول الرفيع بالبيت الأبيض، وذلك قبيل إنعقاد قمة مجموعة السبع المقررة يوم الأحد المقبل في ألمانيا.

وخلال 4 أشهر منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا أرسلت الولايات المتحدة أو تعهدت بتقديم أسلحة ومعدات عسكرية إلى كييف بقيمة تبلغ حوالي 1ر6 مليار دولار.

وسيسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ألمانيا يوم السبت لحضور قمة مجموعة السبع، والتي ستعقد في فندق قصر إلماو البافاري خلال الفترة من الأحد حتى الثلاثاء. وقبل القمة ، من المقرر أن يلتقي بايدن أيضا بالمستشار الألماني أولاف شولتس لإجراء محادثات ثنائية.

وفرضت مجموعة السبع، علاوة على معظم الدول الغربية الأخرى، عقوبات صارمة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ووفقا لكيربي فإن أحد أهداف قمة مجموعة السبع يتمثل في "زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي، واستهداف سلسلة التوريد الدفاعية الروسية ومواصلة تضييق الخناق على التهرب من هذه العقوبات غير المسبوقة".

وبعد اجتماع مجموعة السبع، من المقرر أن يسافر بايدن إلى مدريد لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" ، حيث من المتوقع أيضا أن تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول الأعمال.