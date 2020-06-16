لافروف: روسيا ستسعى جاهدة لإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده ستسعى جاهدة لإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في المقام الأول.

وقال لافروف - في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في بيلاروس - "سنكافح من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية ليس على أساس قواعد وهمية، ولكن على أساس القانون الدولي، وفي المقام الأول مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة باحترام المساواة في السيادة بين الدول".

وأضاف لافروف: "نحن مقتنعون بأننا سنفعل ذلك، فتاريخنا في السنوات الأخيرة معروف جيدا، حيث منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قمنا بالعودة إلى الهوية الوطنية والتقاليد والقيم الدينية والثقافية والعائلية الروسية"، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس بوتين في مؤتمر ميونيخ للأمن في 2007 كانت واضحة في هذا المجال.

وأعتبر الوزير الروسي أن التهديدات على حدود روسيا وبيلاروس باعتبارها أقرب حلفاء بلاده، محكوم عليها بالفشل.