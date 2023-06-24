مصادر روسية: قوات أحمد الشيشانية الخاصة في طريقها إلى روستوف

قالت مصادر روسية، اليوم السبت، إن قوات شيشانية خاصة تحركت إلى مدينة رووستوف الروسية التي تسطير عليها مجموعة فاجنر العسكرية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قوات "أحمد" الشيشانية التابعة مباشرة إلى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وهي في طريقها إلى المدينة الاستراتيجية، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

يأتي ذلك بعد إعلان قديروف، في وقت سابق من اليوم السبت، عن استعداد بلاده للمساعدة في "إحباط تمرد" مجموعة فاجنر.

وقال قديروف إن قواته "مستعدة لتقديم العون في إحباط تمرد يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة فاجنر ولاستخدام أساليب قاسية إن لزم الأمر".

ووصف تحرك بريجوجين في بيان بأنه "طعنة في الظهر"، مناشدا الجنود الروس عدم الاستسلام لأي "استفزازات".

وكان قائد قوات فاجنر قال في وقت سابق إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي".

وسيطرت قوات فاجنر في وقت سابق اليوم السبت، على جميع المواقع العسكرية في فورونيج، على بعد 500 كيلومتر من موسكو، وفقا لمصادر روسية.