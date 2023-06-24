 10 وفيات ومصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الجيزة - الفيوم - بوابة الشروق
السبت 24 يونيو 2023 4:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

10 وفيات ومصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الجيزة - الفيوم

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 3:01 ص | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 3:01 ص

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة سوزوكي، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في مصرع شخصين إصابة ثمانية أشخاص، نقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك