10 وفيات ومصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الجيزة - الفيوم

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لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة سوزوكي، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في مصرع شخصين إصابة ثمانية أشخاص، نقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.