قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، وأهالي محافظة كفر الشيخ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة يونيو، متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام علينا وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليُمن والبركات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جميع السلع الأساسية متوفرة في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمحال التجارية والسوبرماركات، وسيتم طرح كميات من اللحوم بالمنافذ، ودلتا ماركت، بالإضافة لمنافذ أمان التابعة لمديرية الأمن، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، موجها بمنع ذبح الأضاحي خارجها.

وجاء ذلك خلال اجتماع محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضح المحافظ أنه شكل غرفة عمليات رئيسة برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن، لمواجهة الأزمات والطوارئ، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، فور وقوع أي أحداث للتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

وأضاف أنه وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتواجد الأطقم الطبية، وتوفير جميع المستلزمات، طوال فترة الإجازات بالمستشفيات، إضافة تواجد مجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة، على مدار اليوم مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد، وقيامهم بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال تلك الفترة.

وأردف أنه وجه الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوفاق، بتطهير وتعقيم المساجد التي ستقام بها صلاة العيد، اضافة للساحات، ورفع درجات الاستعداد، مع إعداد لتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها، كما وجه باستعداد مصيف بلطيم، لاستقبال أهالي المحافظة والزائرين من جميع المحافظات المصرية.

ونوه إلى أنه وجه رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة، ورؤساء الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى، بمتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد، للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين.