• البرلمان أقر أخيرا مشروع قانون يضم تسهيلات غير مسبوقة لاستقبال العمالة المهرة

تصويت نهائي

الفحص السريع

قائمة الوظائف

وفي التصويت النهائي لإقرار القانون بالنداء بالأسماء، صوت 388 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائبا عن التصويت.وصوت الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار بالإجماع تقريبا لصالح مشروع القرار.وقالت إدارة البوندستاج إن تكتل المعارضة المحافظ المكون من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي /الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف صوتوا جميعا ضد مشروع القانون.وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمام البوندستاج البالغ مجموع مقاعده 736 مقعدا في برلين، إنه بهذا التشريع، ستحصل ألمانيا على "أحدث قانون للهجرة في العالم".وأضافت فيزر إن الخطوة التالية يجب أن تكون "الحد بشكل كبير من البيروقراطية" من أجل تمهيد الطريق إلى ألمانيا وجعله أقل عبئا على العمال المؤهلين.في نهاية مارس الماضي، أقرت الحكومة الألمانية، مشروع القانون بهدف تسهيل هجرة العمالة المهرة وجعل الشروط أكثر مرونة.ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.وبحسب مشروع القانون الجديد تأمل الحكومة في توفير نحو 75 ألف وظيفة إضافية كل عام.من حيث المبدأ، ستكون هناك ثلاث طرق للقدوم إلى ألمانيا كعامل ماهر في المستقبل: من خلال التأهيل والاعتراف بالمؤهلات وهو شيء متاح حتى اليوم، ومن خلال الخبرة المهنية، ومن خلال توفر الإمكانية والفرص للحصول على عمل، ولكن دون شرط وجود عقد عمل عند السفر.بالإضافة إلى ما سبق، سيتم إدخال ما يسمى ببطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، الذي سيسمح للعمال المهرة بالقدوم إلى ألمانيا للبحث عن عمل لمدة عام، بشرط حيازة شهادة مهنية أو جامعية من دولة أخرى.يمكن أن تشمل شروط الحصول على بطاقة الفرصة المهارات اللغوية في اللغة الألمانية و/أو الإنكليزية، والعمر، والخبرة المهنية، وإمكانيات الزوجة وشريكة الحياة التي سترافق المتقدم إلى ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لمن لديهم بطاقة الفرصة هذه بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع إلى جانب البحث عن عمل، كما يُسمح أيضاً بالتوظيف تحت الاختبار.في المستقبل، سيحصل المزيد من الأشخاص على ما يسمى بالبطاقة الزرقاء المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، لأنه سيتم تخفيض حد الراتب. وقد تم إصدار البطاقة الزرقاء للمتخصصين المؤهلين تأهيلاً عالياً للهجرة إلى ألمانيا قبل عشر سنوات.تتيح البطاقة للأكاديميين دخول البلاد للعمل دون فحوصات تثبت تمكنهم من اختصاصهم وبدون مهارات لغوية، ولكن بشرط الحصول على حد أدنى للراتب حسب الاختصاص. مشروع القانون الجديد يخفض ذلك الحد الأدنى. ففي السابق، كان الحد الأدنى للراتب السنوي 58400 يورو سنويا، وفي ومهن تعاني من نقص شديد في اليد العاملة 45552 يورو.ويمكن لخبراء تكنولوجيا المعلومات الحصول على البطاقة الزرقاء دون تحقيق شرط الحصول على شهادة جامعية إذا كانت لديهم خبرة مهنية عملية تعادل نظراءهم الحاملين للشهادات الأكاديمية، بحسب دويتشه فيله الألمانية.كيف يمكن التعرف على الفرص المتوفرة في العمل والحياة في ألمانيا؟يمكنكم هذا الفحص السريع من التحقق من الفرص المتوفرة الآن في ألمانيا، عبر هذا الرابط.هناك الآلاف من عروض العمل المثيرة للاهتمام في ألمانيا. وأطلقت الحكومة الألمانية موقع "Make it in Germany" يحتوي تبادل الوظائف الجاهزة لك.من خلال وظيفة البحث، يمكنك البحث عن وظائف في مجال عملك باللغة الألمانية، الإنجليزية، الإسبانية أو الفرنسية.ابحث عن الوظيفة التي تطابق مؤهلاتك عبر هذا الرابط.كل ما تريده معرفته عن الحصول على تأشيرة للعمليتم التمييز بين الوظائف التي تتطلب أيدي عاملة ماهرة متخصصة وغيرها من الوظائف الأخرى. قبل الالتحاق بأي عمل يلزمكم الحصول على تصريح بالإقامة يسمح لكم بمزاولة هذا العمل.يتعين عليكم قبل السفر إلى ألمانيا تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر لدى البعثة الدبلوماسية الألمانية (السفارة أو القنصلية العامة) المختصة بمحل إقامتكم.لمزيد من التفاصيل والإجابة على أسئلتك، اضغط عبر هذا الرابط.كما يمكنك الاتصال عبر الخط الساخن التابع للحكومة الألمانية للاستفسار باللغة الألمانية أو الإنجليزية حول المسائل المتعلقة بالبحث عن عمل، الوظائف، الحياة المهنية، الاعتراف بالشهادات المهنية، السفر إلى ألمانيا والإقامة فيها وكذلك حول تعلم اللغة الألمانية.وتفتقر ألمانيا إلى العمالة الماهرة مثل طواقم التمريض والرعاية الصحية، وخبراء تكنولوجيا المعلومات وليس وكذلك الحرفيين. ووفقا لوكالة العمل الاتحادية، يتعين استقدام 400 ألف مهاجر كل عام من أجل الحفاظ على استقرار سوق العمل. لكن في عام 2021، لم يتجاوز الرقم 40 ألف مهاجر من العمال المهرة.