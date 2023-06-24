استقبال آخر أفواج حجاج السياحة بمكة ورئيس البعثة تتفقد مساكن الحجاج

• استنفار بين لجان السياحة بالمطارات ومكة والمدينة استعدادا لبدء مناسك الحج وتصعيد الحجاج

يتواصل اليوم السبت وصول آخر رحلات نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، حيث تصل إلى مطاري جدة والمدينة المنورة آخر رحلات الطيران؛ تمهيدا لأداء الحج هذا العام، وقد أعلنت السلطات السعودية حالة الاستنفار لاستقبال الحجاج والاطمئنان على وصولهم إلى أماكن إقامتهم.

وقد أعلنت بعثة الحج السياحي حالة الاستنفار القصوى بين كل لجانها لمتابعة وصول حجاج شركات السياحة، وقد قامت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي هذا العام بالمرور على مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ومقابلة العديد منهم للاطمئنان عليهم، وذلك قبل تصعيدهم إلى المشاعر المقدسة "منى - عرفات" لأداء مناسك الحج، كما تم التأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

وترفع رئيس البعثة، تقارير دورية عن أحوال الحجاج إلى وزير السياحة والآثار، الذي أصدر توجيهاته بتقديم كل التسهيلات للحجاج والعمل على راحتهم وسلامتهم.

وقد استمر طوال يوم أمس وصول أفواج حجاج السياحة إلى أماكن اقامتهم بمكة المكرمة، وقد فاجأت مؤسسة رواف مني المسئولة عن تقديم خدمات الطوافة وكل الخدمات بالمشاعر المقدسة في مني وعرفات الحجاج بتجهيز استقبال خاص للحجاج حيث انتشر كبار مسئولي المؤسسة وجميع موظفيها في فنادق حجاج السياحة المصريين واستقبلوهم بالورود والبخور والأناشيد الدينية، كما وزعوا الحلوى والتمور على الحجاج ومرافقتهم حتى غرفهم للاطمئنان على تسكينهم وتقديم الخدمات اللازمة للحجاج.

وتابعت بعثة الحج السياحي تجهيزات استقبال. وإقامة الحجاج والاطمئنان على أحوالهم تضم البعثة كل من سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والاثار وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي اللجنة وعضوي مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

وأشارت إلى إبلاغ الحجاج بأن جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وأنهم متواجدين لتلقى أية استفسارات أو شكاوى لدى الحجاج، لافتة إلى مقابلة العديد من مشرفي الشركات السياحية المتواجدين بالمملكة وتم التأكيد عليهم بضرورة العمل على بذل قصارى الجهد لتوفير سبل الراحة للحجاج وتلبية طلباتهم والعمل على رعايتهم لحين عودتهم بسلام لأرض الوطن بعد الانتهاء من أداء الفريضة.