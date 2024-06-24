الصومال يتهم إثيوبيا بتوغل قواتها بشكل غير قانوني عبر الحدود بين البلدين

اتهم سفير الصومال لدى الأمم المتحدة القوات الإثيوبية، اليوم الاثنين، بتنفيذ بعمليات توغل غير قانونية عبر الحدود المشتركة بين البلدين مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن المحلية.

ويتمركز ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جندي إثيوبي في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال التي تقاتل حركة الشباب التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد، وفقا لوكالة رويترز.

ويتواجد ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جندي إثيوبي إضافي في عدة مناطق بموجب اتفاقية ثنائية.

وقال عدد من الزعماء المحليين لرويترز إن مجموعة من الجنود الإثيوبيين عبروا الحدود إلى منطقة هيران الصومالية يوم السبت لتقييم تهديدات حركة الشباب وانسحبت أمس الأحد.