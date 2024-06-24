قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 59 مواطنا من سلواد وكفر نعمة برام الله

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرق رام الله وكفر نعمة غربا، طالت 59 مواطنا على الأقل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفاد شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة سلواد شرقا، واعتقلت 29 مواطنا، بعد التنكيل بهم، خلال مداهمة وتفتيش منازل ذويهم، وكانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم، بحسب (وفا).

وأشاروا إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، كفر نعمة غربا، واعتقلت أكثر من 30 مواطنا، في حملة اعتقالات غير مسبوقة، كما كانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم.