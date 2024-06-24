مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين في قصف روسي شرقي أوكرانيا

قتل أربعة أشخاص وأصيب 40 آخرون بجروح، نتيجة قصف روسيا استهدف بلدة بوكروفسك التابعة لمقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية منذ 24 فبراير 2022.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك: "قتل أربعة مدنيين وجرح 40 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة نتيجة لهجوم صاروخي على بوكروفسك"، مضيفا: "من بين الجرحى ثلاثة أطفال".

وأضاف فيلاشكين أن القوات الروسية أطلقت صاروخين من طراز إسكندر-إم على بوكروفسك، ما أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار بعدد من المنازل، مشيرا إلى أن هذه من أكبر الهجمات على المدنيين مؤخرا، وما زال يتعين تحديد تداعياتها النهائية.

وزادت حدة المعارك مؤخرا في دونيتسك، حيث تحاول روسيا توسيع سيطرتها هناك، كما أقرت كييف بأن القوات الروسية حققت تقدما باتجاه منطقة إمدادات مهمة في دونيتسك، حيث تواجه القوات الأوكرانية صعوبة في المحافظة على مواقعها نظرا لتفوق الجانب الروسي عسكريا.

ونهاية العام 2022، أعلنت روسيا ضم دونيتسك مع ثلاث مناطق أوكرانية، هي: (لوجانسك وزاباروجيا وخيرسون)، التي تسيطر القوات الروسية على أجزاء منها.