أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استعداد الاتحاد العام للغرف التجارية لإعداد مبادرات يجري العمل عليها الآن لتقديم المزيد من العروض والخصومات على السلع من قبل المنتجين وسلاسل الإنتاج، وذلك بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار»، إن الحكومة تتابع بشكل مستمر أسعار السلع، مضيفا أنه على الرغم من استقرار أسعار السلع بالأسواق إلا أن الجهات الرقابية بوزارتي الداخلية والتموين تمكنت من ضبط عدد من مخالفات التسعير، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى إطلاق تطبيق «رادار الأسعار» من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار السلع، مؤكدًا أن الجهات الرقابية بدأت تتلقى وتتعامل مع البلاغات الواردة عبر التطبيق.

وأضاف أن الحكومة تعمل إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج على التواصل مع اتحاد الغرف التجارية والذي بدوره يتواصل مع المنتجين لخفض الأسعار، بالإضافة إلى تكثيف دور الجهات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار المحددة.