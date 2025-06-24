الصين: نأمل في رؤية وقف إطلاق نار حقيقي بين إيران وإسرائيل

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم، إن الصين على تواصل مع إيران وإسرائيل والأطراف المعنية وتتطلع لرؤية "وقف إطلاق نار حقيقي".

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانج قوله، في بيان، إنه ينبغي لجميع الأطراف استئناف الحوار والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية النووية الإيرانية، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف أن القضية الفلسطينية لا تزال في صميم قضايا الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة عليه.