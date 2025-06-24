 وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران


نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 4:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 4:10 ص

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران رغم الحديث عن اتفاق لوقف النار بين غيران وإسرائيل.


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