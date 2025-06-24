وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران رغم الحديث عن اتفاق لوقف النار بين غيران وإسرائيل.