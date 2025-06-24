وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران

الأكثر قراءة
زوجة نتنياهو تنشر صورة لأسدين وتعلق: حرب إسرائيل ليست مع الشعب الإيراني
مانشستر سيتي يكتسح العين في مونديال الأندية
التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة
جوزيه: لم أكن أستطيع السير في الشارع بسبب حب الجماهير
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
سوف تتطور لمواجهة أوسع
ستنتهي سريعا بالعودة للمفاوضات
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران رغم الحديث عن اتفاق لوقف النار بين غيران وإسرائيل.