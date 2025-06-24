ماهر همام: التعاقد مع ريبيرو أثر على أداء الأهلي في مونديال الأندية

أكد ماهر همام، نجم الأهلي الأسبق، أن التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تذبذب أداء الفريق، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت حال دون تأقلم اللاعبين مع فلسفة المدرب وخططه التكتيكية.

وأضاف همام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أن الأهلي رغم ذلك قدّم واحدة من أفضل مبارياته أمام بورتو البرتغالي، حيث أظهر اللاعبون روحًا قتالية وأداءً فنيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا، إلا أن الفريق لا يزال بحاجة إلى تطوير منظومته الدفاعية.

وأوضح همام أن أزمة الدفاع لا تقتصر على الأهلي فحسب، بل تمتد لتشمل الكرة المصرية بأكملها، معتبرًا أن السبب يعود إلى "خلل واضح في منظومة إعداد اللاعبين منذ المراحل السنية المبكرة، في ظل نقص الكوادر التدريبية المؤهلة وغياب برامج تعليمية متكاملة لتكوين اللاعبين بشكل صحيح".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتشديد على أهمية التعاقد مع مدافع مميز قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل تدعيم الخط الخلفي وتصحيح الأخطاء الدفاعية المتكررة، خاصة في ظل الزخم المنتظر بالموسم المقبل على المستويين المحلي والقاري.