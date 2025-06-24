المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مستعدون للرد الحاسم في حال أي اعتداء

قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن القوات المسلحة مستعدة لـ«الرد الحاسم» في حال حدوث أي اعتداء على طهران.

وأضاف في بيان، نقلته وكالة «تسنيم»، صباح الثلاثاء: «قواتنا المسلحة يدها على الزناد ولا تثق بكلام الأعداء، ومستعدة للرد الحاسم في حال أي اعتداء».

وأشار إلى أن «يقظة المقاومة والقدرة على تحديد اللحظة المناسبة وتضامن الشعب الإيراني ووحدته هزم الاستراتيجية الرئيسية للعدو».

وأكمل: «بوعي شعبنا وصمود قواتنا وقيادتنا الحكيمة انتصرنا انتصارًا؛ أجبرنا فيه العدو على قبول الهزيمة ووقف عدوانه من جانب واحد».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».