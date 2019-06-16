أعلنت الرئاسة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس أشرف غني ، التقى المبعوث الأمريكي للتسوية الأفغانية السفير زلماي خليل زاد ، بالقصر الرئاسي في العاصمة (كابول).

وأوضحت الرئاسة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن الجانبين أجريا محادثات بشأن التطورات الأخيرة في أفغانستان ، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بأفغانستان ، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض.

وأضاف -البيان - أن السفير خليل زاد أطلع الرئيس عبد الغني على أنشطته الأخيرة وجهود السلام في أفغانستان.

وأشار إلى أنه كان من الضروري أن يبقى المبعوث الأمريكي في (كابول ) لفترة من الوقت.

وكان الرئيس ترامب قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنه يستطيع الانتصار في الحرب الأفغانية في غضون أسبوع، ولكنه لا يرغب في قتل 10 ملايين من البشر.

وقال إنه قد يتم "محو أفغانستان من على وجه الأرض خلال 10 أيام" إذا اختار وضع نهاية سريعة لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، والتي وصفها بأنها "مثيرة للسخرية" وأنها ساعدت في تحويل الولايات المتحدة إلى رجال شرطة العالم، مؤكدا أنه لا يرغب في أن يسلك هذا المسار.