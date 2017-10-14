وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة: برلين حليف جدير بالثقة

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجريت كرامب-كارنباور أن بلادها حليف جدير بالثقة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت الوزيرة، التي تترأس الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء في بيانها الحكومي الأول عقب أداء اليمين الدستورية وزيرة للدفاع أمام البرلمان الألماني (بوندستاج): "نحن حليف جدير بالثقة... نعلم إلى أي جانب من الطاولة نجلس".

وطالبت كرامب-كارنباور بإنفاق المزيد من الأموال على الدفاع، وقالت: "أتمسك بهدف الحكومة الألمانية، الذي اتفق عليه كافة الحلفاء، وهو السعي نحو زيادة النفقات إلى نسبة 2% (من الناتج المحلي الإجمالي".

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن السلام ليس أمر بديهيا، مضيفة أن هذا يتضح من النزاع الإيراني في مضيق هرمز.

وكانت كرامب-كارنباور حصلت على أوراق تعيينها وزيرة للدفاع يوم الأربعاء الماضي، لتخلف الوزيرة السابقة أورزولا فون دير لاين، التي انتخبها البرلمان الأوروبي رئيسة للمفوضية الأوروبية.