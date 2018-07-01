 كوريا الجنوبية توافق على تسويق عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي فيروس كورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية توافق على تسويق عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي فيروس كورونا

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية
سول - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 3:01 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 3:01 م

أعلنت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة موافقتها على منح إذنً تسويقي لاستخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان (نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني) إن سول سمحت بالفعل بالاستيراد الخاص للدواء لاستخدامه في حالات الطوارئ منذ يونيو الماضي، كما أنه من المتوقع أن تسهل الخطوة الأخيرة تأمين إمدادات كافية من الدواء في المستقبل.

ويباع هذا العقار الذي ثبت أنه يساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا تحت اسم " فيكلوري"، وتم تصنيعه بواسطة شركة "جيلياد ساينسز" أو (جلعاد) الأمريكية.

وتم استخدام هذا العقار المصمم أصلًا لعلاج فيروس إيبولا في علاج 76 مصابا بكورونا في 27 مستشفى في كوريا الجنوبية حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن التصريح الأخير مشروط بتزويد "جلعاد" ببيانات نهائية حول أحدث الاختبارات السريرية ومعايير السلامة التي تتبعها للإنتاج في غضون فترة زمنية محددة.

وتابعت أن اليابان والاتحاد الأوروبي وسنغافورة قد أعطوا بالفعل نفس النوع من التصريح المشروط لريمديسيفير بناءً على نتائج الاختبارات التي أجريت حتى الآن.

وذكرت الوزارة في نهاية بيانها أن هذه الخطوة قد تسمح لكوريا الجنوبية بالاستجابة بشكل أفضل للارتفاع المحتمل في حالات كورونا.

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