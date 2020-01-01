أشاد جوردان هندرسون، قائد ليفربول، بما يقدمه محمد صلاح مع الفريق وجهوده التي قادت الريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعدغياب عن منصات التتويج لـ30 عامًا.

وفي حواره مع صحيفة «ليفربول ايكو» دافع هندرسون عن صلاح، قائلًا:" ربما يتعرض الأشخاص للانتقادات في بعض الأوقات، ولكن صلاح كان رائعًا، لقد ارتفع بمستواه عاليًا، يتوقع الناس منه ذلك كل عام، ولكن بالنظر لأدائه وأهدافه فهو غير معقول تمامًا".

وأضاف:" وبمجرد إلقاء نظرة على ما حققه حتى الأن، لقد أحدث فارقًا كبيرًا منذ قدومه للنادي، فهو رجل عظيم خارج الملعب، وشخص رائع للتواجد معه، لا يمكنني التحدث عنه بالشكل الكافي".

ونجح هندرسون في التتويج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، من رابطة كتاب كرة القدم، وهى الجائزة التي نجح في التتويج بها ثلاثي ليفربول، جيرارد، سواريز وصلاح من قبل.

ومنذ انضمام صلاح لليفربول، نجح في التتويج بالعديد من البطولات على المستوى الجماعي والفردي، أبرزها التتويج مؤخرًا مع الريدز بلقب البريميرليج، إلى جانب تواجده في المركز الرابع في سباق الحذاء الذهبي برصيد 19 هدفًا، خلف فاردي المتصدر برصيد 23 هدفًا، مع بقاء مباراة واحدة لختام الموسم الحالي.