سنغافورة تسجل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 49 ألفًا و375 إصابة.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية أن الإصابات الجديدة تتضمن 5 حالات تتكون من سنغافوريين اثنين و3 من حاملي تصاريح العمل.

وبحسب الوزارة، يوجد حالتان وافدتان من الخارج تم وضعهما قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهما سنغافورة.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 27 وفاة، في حين توفي 15 مصابًا بالفيروس لأسباب أخرى.