الحكومة البريطانية تتوسع في برنامج فحوص كورونا لطواقم الطوارئ

توسعت الحكومة البريطانية في برنامج فحوص فيروس كورونا في أماكن العمل لتصل إلى 200 موقع فحص أولي لموظفي خدمات الطوارئ في الخطوط الأمامية وسط انتقادات لسياستها الخاصة بالعزل الذاتي.

وكان بعض رجال الشرطة ورجال الإطفاء وموظفي حرس الحدود وعمال النقل مؤهلين بالفعل للحصول على إعفاء من العزل الذاتي، ولكن فقط إذا حدد أصحاب العمل أسماءهم وتلقوا جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد- 19، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

وقالت الحكومة اليوم السبت في بيان إنه سيتم فتح 200 موقع فحص إضافي أولي متوقع بحيث يمكن "نقل (فحص المخالطة اليومي) إلى أماكن عمل حرجة أخرى في إنجلترا".

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "ستحافظ الفحوص اليومية على سلامة فرق الخطوط الأمامية لدينا بينما تستمر في خدمة الجمهور والمجتمعات في جميع أنحاء بلادنا".

وجاء التوسع بعد أن أعلنت الحكومة أمس الأول الخميس أن برنامجها سيسمح لآلاف العمال في ما يصل إلى 500 موقع في قطاع الأغذية بتجنب الحاجة إلى العزل الذاتي.

وكان الاستياء من سياسة الحكومة للعزل الذاتي يتزايد في عطلة نهاية الأسبوع حيث أدان أصحاب شركات صناعة المواد الغذائية التغييرات لتخفيف "إشعار تطبيق كوفيد- 19 للعزل الذاتى" الذى ترسله هيئة الخدمات الصجية الوطنية البريطانية لمن اختلط بحامل الفيروس باعتبارها "أسوأ من كونها غير مجدية"، وحذر كبار المسؤولين والمعنيين بمجال الضيافة من الإغلاق الصيفي واضطر مشغلو القطارات إلى قطع الخدمات.