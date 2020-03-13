العراق: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في كردستان

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أعلن التحالف الدولي في العراق ، اليوم السبت، استهداف طائرة مسيرة لقاعدته في إقليم كردستان.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد واين موروتو - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "طائرة مسيرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في اقليم كردستان"، لافتا إلى أن "الهجوم لم يوقع إصابات أو أضرار".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وقوات التحالف يقظة وستحتفظان بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس.

وتتعرض مقار وقواعد عسكرية عراقية فيها قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف الدولي إلى استهداف مستمر، خاصة بغرب العراق، في وقت تتفاوض فيه الحكومة العراقية مع نظيرتها الأمريكية بشأن جدولة انسحاب الجيش الأمريكي من البلاد.