مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحذر من هجمات سيبرانية تستهدف دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو

حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف بي آي) من محاولة قراصنة إلكترونيين تعطيل دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو من خلال تنفيذ هجمات سيبرانية.



وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أصدر تحذيراً من أن "أنشطة خبيثة يمكن أن تعطل وظائف متعددة، تشمل أجواء البث الإعلامية، الضيافة، النقل، نظام التزويد بالتذاكر، أو الأمن".



وأضافت القناة أنه وحتى الآن لا يُعرف أي تهديد قد حدث، إلا أنه احتمال قائم.



وكانت دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 قد انطلقت أمس الجمعة بحفل افتتاح حضره ألف شخص فقط من الشخصيات الرسمية حيث تقدمهم الإمبراطور الياباني ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.