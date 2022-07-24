السعودية تطالب يوتيوب إزالة إعلانات مخالفة تتعلق بالقيم والمبادئ الإسلامية

طالبت السلطات السعودية من منصة "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة خاصة وأنها تتعلق بالقيم والمبادئ الإسلامية.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات السعودية في بيان لها، نشرته الصحف السعودية المحلية اليوم الأحد: "تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب (التابعة لشركة جوجل) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب.

وتابع البيان أنه بناءً عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من المنصة إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، مؤكدة "في حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع".

وجاء تحذير السلطات السعودية إلى "يوتيوب" بعد أن كثرت الشكاوى من إعلانات يوتيوب الخادشة للحياء، والتي لا تتناسب مع الذوق العام.