الجزائر: عطل يصيب أنبوب ميدغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز

أعلن مجمع سوناطراك الجزائري، اليوم الأحد، وقوع عطل على مستوى أنبوب «ميدغاز» الذي يزود اسبانيا بالغاز.



وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، أوضحت سوناطراك، أن العطل في الأنبوب وقع في الجهة التابعة لإسبانيا، حيث يعمل الجانب الإسباني على إصلاحه.



وكانت سوناطراك قد قررت مراجعة اسعار الغاز مع جميع المتعاملين معها. وقالت سوناطراك إن هناك ارتفاعا في احجام تصدير الغاز عبر خط الانابيب لإيطاليا مقارنة بإسبانيا.



وأضافت سوناطراك: «لم يتم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر إلى بلد آخر، وإن تم هذا فسوناطراك تملك كل الحق لاتخاذ الإجراءات اللازمة».



من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، العمل على تسريع الخطوات؛ لتشييد خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.



وقال توفيق حكا: «لا يمكن مقارنة مشروع خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، مع مشروع آخر يجتاز أكثر من 12 دولة».



وتابع: «مشروع خط الغاز العابر للصحراء مع 12 دولة ستكون التكلفة، وتسعيرة الغاز كبيرة وهذا ما يمنح الأفضلية للمشروع الجزائري».



وأكد السفير الجزائري لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية، سابقا، استعداد الجزائر لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات بينهما.



وفي هذا السياق، أوضح طواهرية في حوار مع وكالة «نوفا» الإيطالية: «إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى دول ثالثة، فقد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلى مدريد».



وأضاف: «أصدرت الجزائر بيانا رسميا ذكرت فيه أنه إذا قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها، لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترامها».