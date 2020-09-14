عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف عن الخطوة المقبلة وموعد اجتماعه

زايد: مشاكل الطلاب التعليمية وقضايا الشباب ضمن أولويات عمل اللجنة الاجتماعية

الشرقاوى: اختلافات أعضاء المجلس طبيعية لتباين الانتماءات والتوجهات السياسية

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، كمال زايد، إن الاجتماعات المقبلة لمجلس الأمناء سيكون لها طبيعة خاصة وهامة، لحسم محاور عمل اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح زايد لـ«الشروق»، أنه بصفته أحد أعضاء اللجنة الموكلة بتقديم اقتراحات حول المحور الاجتماعى، فإن أكثر ما يشغله فى الوقت الحالى يتعلق بأحوال الطلاب فى جميع المراحل التعليمية، ومشكلات وقضايا الشباب فى مصر.

وأضاف، أن حسم محور تلو الآخر وتحديد أطر النقاش حوله، يأتى كجزء من كل لخطوات عديدة تنتظر مجلس الأمناء، من تحديد أجندة الأعمال وربطها بتوقيتات معينة، وتحديد الأسماء والشخصيات المدعوة للتحاور، كاشفا عن أن وسط تلك الإجراءات لا يخلو الأمر من تباينات فى الآراء، إلا أنها تكون اختلافات محمودة، تثرى النقاش ولا تعطله ويتم حسمها بالتوافق.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، النائب أحمد الشرقاوى، أن المجلس ينتظر عقد ثالث لقاءاته خلال أسبوع، موضحًا أنه لم يتم تحديد يوم بعينه حتى الآن، إلا أنه قبل نهاية شهر يوليو سنكون على موعد ثالث اجتماعات المجلس.

وأضاف الشرقاوى، لـ«الشروق»: من الطبيعى أن يكون هناك وجهات نظر متعددة، نظرا للخلفيات والانتماءات والتوجهات السياسية والحزبية المختلفة لأعضاء مجلس الأمناء، إلا أن الأمر فى النهاية يؤدى إلى توسيع مساحة الحوار وإيضاح العديد من وجهات النظر، والتى يتم الاستقرار على أفضلها بالتوافق، مشيرا إلى أنه سيكون هناك خطوات هامة مرتقبة خلال اجتماعات حسم اللجان «الاقتصادية والاجتماعية».

وكشف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، محمد عبدالحميد، عن تواصله الدائم مع أعضاء مجلس الامناء للحوار الوطنى، وقد سادت لديه حالة تفاؤل عقب مكالمة أجراها مع المنسق العام للحوار ضياء رشوان، وأن التوقعات الملموسة والمؤثرة من الحوار ومخرجاته ستتطرق مباشرة لما يطلبه المصريون.

وأضاف عبدالحميد، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن الحوار الوطنى لا يزال فى بداياته التحضيرية، ورغم ذلك فإن الإجراءات والقرارات التى يتخذها وخطواته الجارية حتى الآن تتسم بالجدية الشديدة، موضحًا: الرأى العام العالمى يتابع مخرجات الحوار، وتصريحات السفير الألمانى الأخيرة خير تأكيد على ذلك فكانت محاور الحوار الوطنى وحقوق الإنسان والمجتمع المدنى من المحاور التى تطرق لها لقاء المستشار الألمانى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لألمانيا.

واستطرد: هناك نية لدى الجميع لإنجاح الحوار الوطنى ومواصلة السير فى طريق التحاور وكسب المساحات المشتركة، ومزيد من الإصلاحات لتعزيز دولة القانون والمشاركة السياسية، وهو ما يتزامن مع دعوة الرئيس السيسى للصحافة الألمانية للمجىء لمصر والتحقق مما يجرى فى مصر من حوار وطنى وإفراج عن سجناء لتكوين صورة موضوعية عما يجرى فى مصر وكتابة ذلك للرأى العام.

وكان المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، أعلن فى وقت سابق، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعى على حدة والاقتصادى على حدة، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية تضم كل من (جودة عبدالخالق، وطلعت عبدالقوى، ومحمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر) وضمت اللجنة الاجتماعية كلا من (فاطمة خفاجى، وكمال زايد، وجمال الكشكى، وريهام باهى).