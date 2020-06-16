مسؤول تركي: اليونان أضاعت فرصة الحوار معنا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، فتح قنوات الحوار مع اليونان، لكن حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس لم تنتهز هذه الفرصة، مشيرا إلى أن اليونان أضاعت فرصة الحوار.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، جاء كلام ألتون في مقابلة، أجرتها معه صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.



وأكد ألتون أن «تركيا ترغب أن تكون علاقاتها جيدة مع كل جيرانها، كما ترغب أن يسود السلام والاستقرار في المنطقة».



وتابع، قائلا: «لكن تركيا لا تسمح لأحد باستغلال نواياها الحسنة.. رئيسنا أعطى حكومة ميتسوتاكيس فرصة من خلال فتح قنوات الحوار معها لكن الأخير لم ينتهزها».



وكشف ألتون أن «ميتسوتاكيس كان قد تعهد بعدم إقحام أطراف ثالثة في العلاقات الثنائية بين تركيا واليونان، لكنه أخلف بوعده ونشر رسائل معادية لتركيا في الولايات المتحدة الأمريكية».