«الحفيد» يشارك في عروض المهرجان القومي للمسرح

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الــ 15، عن مشاركة عرض "الحفيد" ضمن قائمة عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمهرجان، المقرر افتتاحه غدا في دار الأوبرا ويستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل بعد اعتذار العرض المسرحي"صانع البهجة".

ويشارك البيت الفني للمسرح في فعاليات المهرجان بخمسة عروض مسرحية، هي "هاملت بالمقلوب" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، و"الحب في زمن الكوليرا" و"ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، و"كاليجولا"من إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الحفيد" إنتاج فرقة المسرح القومي.

والحفيد عن رواية الأديب عبدالحميد جودة السحار، وسبق وجرى تقديمها خلال فيلم الحفيد، وهذه المرة يجري إعادتها في شكل عرض مسرحي كوميدي يناقش العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي، وقام بإعداد وإخراج النص المخرج يوسف المنصور، ومدير عام فرقة المسرح القومي الفنان إيهاب فهمى.

والمسرحية بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى على عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور المسرحية لحمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة.