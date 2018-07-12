أردوغان يلتقي عباس غدا في أنقرة

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الإثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيلتقي نظيره الفلسطيني محمود عباس، غدا الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة، إن الرئيس الفلسطيني وصل أنقرة، اليوم، تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.

وأشارت في بيان لها إلى أن الرئيسين سيستعرضان خلال اللقاءات التي ستجري غدًا العلاقات التركية-الفلسطينية بجميع جوانبها، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وحسب البيان، سيبحث الجانبان أيضًا الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين.

ويتوقع أن تتناول المحادثات التطورات الأخيرة في سياق المسألة الفلسطينية-الإسرائيلية، بجانب التطورات الإقليمية والدولية الراهنة الأخرى.