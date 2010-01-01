تركيا تعلن مقتل أحد جنودها بنيران حزب العمال الكردستاني في العراق

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لقى جندي تركي، حتفه بنيران عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في منطقة عملية المخلب - القفل شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن جنديا لقى حتفه جراء نيران استفزازية أطلقتها عناصر من تنظيم "بي كيه كيه " الإرهابي في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في البيان الصادر، اليوم الإثنين، أن الجندي كان يقوم بعمليات استطلاع ومراقبة عندما قُتل.

كانت الوزارة أعلنت أول أمس السبت، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كيه كيه" في منطقة عملية "المخلب-القفل"، بحسب الأناضول.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وفي 17 أبريل عام 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كيه كيه" بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

ويتخذ حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل وجبل سنجار بشمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، ويشن التنظيم الإرهابي من تلك المناطق هجمات بين فترة وأخرى داخل الأراضي التركية، بحسب الأناضول.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.