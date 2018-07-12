تصدير 16630 طن بضائع عامة من ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 13 سفينة متنوعة، خلال 24 ساعة ماضية، بينما غادرته 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الراسية في الميناء 39 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة 16630 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42248 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 859 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 138 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4177 حاوية مكافئة.

وجاء في البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167239 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174664 طنًا، كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 4011 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي و طنطا، وغادر 3 وحدات نهرية، بعد أن تم تفريغ شحنة تقدر بحوالي 1753 طن أسمنت معبأ أبيض، قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالي 1858 طن من القمح، متجهة إلى صوامع المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3039 شاحنة.