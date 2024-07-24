الرئاسة الفلسطينية تحث الإدارة الأمريكية على مطالبة نتنياهو بوقف الحرب فورا

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «الوقت حان للإدارة الأمريكية والكونجرس، أن يقولا لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن عليه وقف الحرب فوراً، إذا كان هناك إرادة أمريكية حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بدلاً من إعطائه الفرصة لتضليل العالم المناهض للحرب».

وبحسب ما نشرته وكالة «وفا»، أضاف أبو ردينة، أن عمليات الإبادة في قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن عن 140 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى القتل اليومي في الضفة بما فيها القدس، الذي أسفر عن 589 شهيدا بينهم 142 طفلا، واعتقال أكثر من 9700 مواطن، منذ 7 أكتوبر 2023، وتدمير البنية التحتية في مخيمات جنين ونابلس وطولكرم، ستجلب المزيد من التوتر ومزيدا من تآكل الفرص، ولن تجلب الأمن والسلام لأحد.

وأكمل: «إذا كان العالم حريصا على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، فعليه إجبار حكومة نتنياهو على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني، لأن هناك فرصة محدودة، لكنها ما زالت في مهب الريح، وعلى الإدارة الأمريكية والكونجرس استغلالها لوقف الحرب».

وجدد أبو ردينة التأكيد أنه «دون وقف إطلاق النار الشامل في الأراضي الفلسطينية كافة، فإن أي خطة ستوضع لليوم التالي للحرب لن ترى النور»، نافيًا «إمكانية نجاح أي خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني وقيادته».

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي عليه إدراك حقيقة أن دعمه الأعمى للاحتلال ومده بالسلاح والمال والوقوف بوجه الشرعية الدولية، يحمّله المسئولية عن الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، لذلك عليه إجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها وجرائمها وحربها المجنونة، قبل فوات الأوان.