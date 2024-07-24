فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين تودي بحياة 8 أشخاص

قالت الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الموسمية الغزيرة التي تفاقمت بفعل إعصار في الفلبين.

وتم تعليق العمل الحكومي والدراسة في العاصمة مانيلا بسبب الفيضانات. كما تم تعليق التداول في بورصة الفلبين.

كانت الفيضانات في بعض مناطق العاصمة تسببت في إغلاق طرق أمام حركة المرور. وفي منطقة ماكاتي المالية، شوهد أشخاص يتجولون في مياه الفيضان بينما كانت السيارات تتحرك ببطء.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن الإعصار جايمي يحمل رياحا قوية تصل سرعتها إلى 155 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل إلى 190 كيلومترا في الساعة. وأضاف المكتب أنه كان يتحرك باتجاه شمال غرب نحو تايوان.

وأوضح المكتب أن الإعصار يزيد من قوة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، مما يؤدي إلى هطول الأمطار في الفلبين، التي تشهد أمطارا غزيرة منذ 11 يوليو.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم نتيجة الانهيارات الأرضية في منطقة مينداناو جنوبا، بينما غرق ثلاثة آخرون في الفيضانات أو الأنهار التي فاضت على ضفافها. ولم تتوفر تفاصيل بعد عن الضحية الثامنة.

وتتعرض الفلبين لمتوسط 20 إعصارا استوائيا كل عام.

كان أقوى إعصار ضرب الفلبين هو الإعصار سوبر تايفون هايان، الذي قتل 6300 شخص وشرد أكثر من 4 ملايين في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.