 دونجا ينتظم في التدريبات للزمالك استعدادًا لبيراميدز - بوابة الشروق
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دونجا ينتظم في التدريبات للزمالك استعدادًا لبيراميدز

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 8:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 8:34 م

انتظم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان دونجا تعرض لإصابة بكدمة في القدم خلال مباراة الداخلية السابقة في مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يعود للمشاركة بصورة طبيعية في تدريبات الفريق اليوم استعداداً للقاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


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