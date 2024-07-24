 قيادي بحماس: خطاب نتنياهو أمام الكونجرس حفلة أكاذيب واستخفاف بالعقول - بوابة الشروق
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قيادي بحماس: خطاب نتنياهو أمام الكونجرس حفلة أكاذيب واستخفاف بالعقول

آية صلاح
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 10:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 10:31 م

انتقد عزت الرشق القيادي بحركة حماس، منذ قليل، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس، متهما إياه بالاستخفاف بعقول من يسمعه.

ونشر الرشق على حسابه في "تلجرام" تعليقا مقتضبا قال فيه: "خطاب المجرم نتنياهو.. حفلة أكاذيب.. واستخفاف بعقول العالم".

وفي خطاب له أمام مجلس الكونجرس الأمريكي، مساء اليوم، قال نتنياهو إن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب زعمه.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر"، مشيرًا إلى أن "هجوم 7 أكتوبر، يشبه 11 من سبتمبر مضاعفا عشرين مرة، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".

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