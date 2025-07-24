آلاف اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء في اليونان يُعيدون تقديم طلباتهم في ألمانيا

تقدم حوالي 8 آلاف لاجئ مُنحوا حق اللجوء في اليونان بطلبات لجوء جديدة في ألمانيا خلال الفترة ما بين يناير ومايو من هذا العام، بحسب وزارة الداخلية الألمانية.

وذكرت الوزارة ردا على استفسار من صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية أنه في عام 2024 إجمالا تم تقديم أكثر من 26 ألف طلب لجوء من هذه الفئة.

وبموجب قواعد منطقة الانتقال الحر "شينجن"، يُسمح للاجئين المُعترف بهم بالسفر بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يوما خلال فترة ستة أشهر، ولكن لا يُسمح لهم بتقديم طلب لجوء ثانٍ في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة: "يجب على الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء في اليونان المطالبة بهذه الحماية هناك".

وبحسب معلومات "فونكه"، وصل العديد من هؤلاء اللاجئين إلى ألمانيا جوا. وانتقدت نقابة الشرطة الألمانية الثغرات في إجراءات التفتيش في المطارات، داعية إلى تشديد الرقابة.

وقال أندرياس روسكوبف، رئيس النقابة المعنية بالشرطة الاتحادية والجمارك، إن الشرطة الاتحادية بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات لإجراء عمليات تفتيش وإعادة الأشخاص المتورطين فيما يُسمى بالهجرة الثانوية.

وفي أبريل الماضي، قضت المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية بجواز ترحيل المهاجرين العزاب الأصحاء والقادرين على العمل إلى اليونان، على الرغم من أوجه القصور في نظام اللجوء هناك.

في المقابل، أوضحت السلطات اليونانية أنها لا تنوي استعادة هؤلاء الأفراد.

وتقول منظمة "برو أزيل" المعنية بحقوق اللاجئين إن الأوضاع في اليونان لا تزال غير إنسانية ولم تتحسن بشكل جذري منذ سنوات. ووصفت ميرال تسيلر، المقررة المعنية بشؤون أوروبا في المنظمة، وضع اللاجئين في اليونان بأنه "لا مأوى، لا خبز، لا صابون".