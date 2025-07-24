إنقاذ 12 شخصا بعد انهيار منجم ذهب غير رسمي في شرق الكونغو

تم إنقاذ 12 شخصا من منجم ذهب غير رسمي في شرق الكونغو انهار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى محاصرة عدد غير معروف من آلاف عمال المناجم الذين يعملون هناك، بحسب ما أفاد حاكم المقاطعة يوم الأربعاء.

وقال الحاكم باتريك بوسو بوا نجوي نشومبوتي، في بيان عقب زيارته للموقع، إن منجم لوميرا للذهب في مقاطعة كيفو الجنوبية انهار يوم الأحد إثر انزلاق أرضي، ما أدى إلى دفن العديد من العمال الذين كانوا يعملون داخل الأنفاق تحت الأرض.

وأضاف نشومبوتي، الذي عُين من قبل جماعة متمردة تسيطر على المنطقة، أن أكثر من 4700 عامل منجم يعملون في الموقع، وأن عدد القتلى والمفقودين لا يزال غير معروف. وما زالت جهود البحث والإنقاذ مستمرة.

وتعرضت منطقة كيفو الجنوبية في الآونة الأخيرة لأمطار غزيرة تسببت في حدوث انزلاقات أرضية بعدة قرى ومواقع تعدين.

ويعد موقع لوميرا منجما حرفيا، لا تديره شركة رسمية، بل أفراد يستخدمون أدوات بدائية وغالبا ما يعملون في ظروف خطرة.

ويقع الموقع في منطقة تسيطر عليها حركة "إم 23" ، وهو جماعة مسلحة تدعمها رواندا المجاورة. وكانت هذه الجماعة قد سيطرت على منطقتين كبيرتين غنيتين بالمعادن في شرق الكونغو في تقدم كبير أوائل هذا العام.