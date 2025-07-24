قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة بشير جبر، إن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية مازالت مستمرة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم، جراء عدوان الاحتلال إلى 16.

وأضاف خلال تغطية حية من مدينة دير البلح، اليوم الخميس، أن سيدة فلسطينية استشهدت أثناء إطلاق الاحتلال نيرانه صوب جموع الفلسطينيين الذين ذهبوا إلى مراكز المساعدات الأمريكية في المنطقة الغربية لرفح.

وأشار إلى ارتقاء شهيد آخر في منطقة شارع النفق شرق مدينة غزة، مضيفًا أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين داخل مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

ونوه أن «العدد الأكبر من الشهداء في المحافظة الوسطي، بعدما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة غارات باتجاه مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، وقصفت عددًا من المنازل في مخيم البريج».

وفي سياق متصل، حذر من المعاناة المتفاقمة بشكل يومي داخل القطاع بسبب المجاعة، موضحًا أن «الاحتلال منذ 2 مارس يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

واستطرد: «نعيش مجاعة وأزمة تعطيش لعدم وجود مياه صالحة للشرب، والأمر انعكس سلبًا على المستشفيات، التي باتت تفتقر إلى أدنى مقومات عملها من أدوية ومستلزمات طبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.. لا نستطيع تأمين طعامنا والوضع كارثي».