 معهد إيفو الألماني: الشركات تشعر بالفعل بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية - بوابة الشروق
الخميس 24 يوليه 2025 3:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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معهد إيفو الألماني: الشركات تشعر بالفعل بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

ميونخ (د ب أ)
نشر في: الخميس 24 يوليه 2025 - 2:13 م | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2025 - 2:13 م

قال معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الخميس، إن زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة كان له تأثير سلبي بالفعل على كل من الاقتصادين الأمريكي والألماني.

وأضاف المعهد أن نحو 30 % من الشركات التي تتطلع للاستثمار في الاقتصاد الأمريكي أرجأت خططها و15 % منها ألغت تلك الخطط بالكامل.

وكان الاستثمار المحلي الألماني يعاني أيضا حيث أرجأت 21 % من الشركات مشاريع استثمارية مقررة و8 % منها ألغتها بالكامل.

وقال إيفو "من المتوقع حدوث تحول في العلاقات التجارية العالمية بعيدا عن الولايات المتحدة من جانب شركة واحدة من كل ثلاث شركات صناعية شملها استطلاع معهد إيفو، ولم يتوقع زيادة إلا 17 % فقط زيادة".  

وأضاف المعهد "جرى تقديم أكثر من 60 % من تقارير الآثار السلبية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي جرى إدخالها في يناير".


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