كمال: عنصر التسعير الجيد كلمة السر لضمان نجاحها

فراج يدعو الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات واستغلال الاتجاه الصاعد للسوق

يرى محللون بأسواق المال أن السوق المصرية مؤهلة حاليًا وجاذبة لاستقبال الطروحات، سواء كانت خاصة أو حكومية، في ظل الاتجاه الصاعد الذي تشهده، متوقعين تحقيق المستهدفات التي أعلنها رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ بطرح 6 شركات خلال العام الجاري، مما سيدعم أيضًا عودة برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد الشيخ أن السوق تستهدف خلال هذا العام طرح 6 شركات مقيدة بالسوق الرئيسية وبورصة النيل، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية للطباعة تُعد الأقرب لاستكمال إجراءات الطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة.

قال محمد كمال، محلل أسواق المال، إن الطروحات المستهدفة تمثل إضافة إيجابية للسوق وللاقتصاد، في ظل وجود سيولة أجنبية، ويتضح ذلك من الإقبال الكبير على الطروحات الأخيرة التي تم تغطيتها بأكثر من 10 مرات، مشيرًا إلى أن الطروحات تُسهم في زيادة عدد المتعاملين والسيولة وتعزيز التنافسية مع اتساع قاعدة الشركات.

وتوقع كمال أن تشهد الفترة المقبلة تسريعًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالتزامن مع طرح شركات خاصة، لا سيما وأنه يُعد أحد الشروط المتبقية لمراجعة صندوق النقد الدولي، ما يعزز فرص تسريع البرنامج في المرحلة المقبلة.

وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد أعلنت أن الصندوق سيُدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر على أن يتم الانتهاء منهما معًا خلال فصل الخريف المقبل، مؤكدة ضرورة تعميق الإصلاحات لتقليل دور الدولة وتسريع الخصخصة.

وأوضح كمال أن السوق المصرية مؤهلة بقوة لاستقبال هذه الطروحات، مؤكدًا أن عنصر التسعير الجيد هو مفتاح نجاحها، متوقعًا تحقيق المستهدفات وجذب المزيد من الطروحات من مختلف القطاعات بسهولة، خاصة بعد نجاح طرح شركة "بنيان" مؤخرًا.

وكانت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قد أعلنت يوم الثلاثاء عن إتمام طرح أسهم شركة "بنيان للتنمية والتجارة" في البورصة المصرية، بقيمة صفقة إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه، تمثل 22% من أسهم الشركة، بعدد 362,903,226 سهمًا، بسعر 4.96 جنيه للسهم الواحد.

من جانبه، قال عبدالله فراج، محلل أسواق المال، إن السوق يشهد اتجاهًا صاعدًا وحالة من التفاؤل، ما يجعله وقتًا مثاليًا لاستقبال الطروحات سواء خاصة أو حكومية، مشيرًا إلى أن مزاج المستثمر العام إيجابي ويبحث عن فرص اكتتاب جديدة.

وأضاف فراج أن نجاح الطروحات الخاصة يُشجع على تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، التي تُعد من أفضل وأقوى الطروحات من حيث الإقبال، موضحًا أن هذه الطروحات توفر أدوات استثمارية جديدة وتُعد إضافة للسوق لما تتيحه من تنوع في الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات.

كما دعا فراج الحكومة إلى استئناف برنامج الطروحات واستغلال ارتفاعات السوق والاتجاه الصاعد والحالة الإيجابية، مؤكدًا أن الوقت مناسب تمامًا لعودة البرنامج بقوة إلى الساحة.

وتخطط الحكومة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025، من بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما تشمل القائمة شركات مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، منها محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركة مصر للصناعات الدوائية، وشركة "سيد" للأدوية.