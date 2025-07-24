تطور جديد في مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

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كشف نجم الزمالك السابق خالد الغندور عن تطور جديد فيما يخص مفاوضات النادي مع حامد حمدان لاعب خط وسط بتروجت للانضمام إلى صفوف الفريق.

ويسعى الزمالك لحسم صفقة حمدان، والتي شهدت تعثرات كبيرة منذ بداية المفاوضات بسبب رغبة بتروجت في الإبقاء على اللاعب كونه من العناصر الأساسية للفريق.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن هناك تطور في المفاوضات بين الطرفين وقد تشهد الأيام القليلة القادمة الحسم في موقف اللاعب.

يذكر ان الزمالك كان قد حسم 5 صفقات بشكل رسمي، تضمنت مهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر، والفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي السابق، بالإضافة إلى ثنائي هجوم فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، وكذلك الأنجولي شيكو بانزا قادما من استريلا البرتغالي.