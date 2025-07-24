رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية

وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، بمدينة هانجتشو الصينية، 3 عقود لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية، بإجمالي استثمارات 65.5 مليون دولار بما يعادل نحو 3.2 مليار جنيه وبتمويل ذاتي من الشركات، ومن المستهدف أن توفر هذه المشروعات نحو 6000 فرصة عمل مباشرة، مع توجيه 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الدولية.

يأتي هذا التوقيع على هامش الجولة الترويجية لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدد من المقاطعات الصينية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووقع وليد جمال الدين عقد مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة عالية الجودة على مساحة 23 ألف متر وذلك مع مجموعة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الغزل والنسيج والملابس، ويبلغ حجم استثمارات المشروع 7 ملايين دولار ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة ويستهدف إنتاج نحو 11 مليون قطعة ملابس سنويًا، يتم تصدير 90% منها للأسواق الدولية، و10% للسوق المحلي.

وضمن التعاون مع المجموعة ذاتها وقع جمال الدين عقدًا ثانيًا لإنشاء مجمع صناعي للمنسوجات المتطورة داخل القسم المخصص لأنشطة الغزل والنسيج بمنطقة القنطرة غرب، على مساحة 100 ألف متر باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار ويوفر المشروع 1000 فرصة عمل مباشرة، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى نحو 2 مليون طن من المنسوجات، تُخصص 90% منها للتصدير، و10% للسوق المحلي، وقد وقع العقدين يونغ جو، رئيسة مجلس إدارة اامجموعة

ووقع جمال الدين عقد مشروع متكامل لصناعة أقمشة متعددة الاستخدامات مع شركة للصباغة والتشطيب المحدودة والمتخصصة في إنتاج الأقمشة المحبوكة من الألياف المختلطة، وتتمتع بقدرات متكاملة تشمل التصميم والبحث والتطوير والحياكة والطباعة والصباغة والتصنيع النهائي للملابس.

ويقام المشروع على مساحة 100 ألف متر بمنطقة القنطرة غرب، وبتكلفة استثمارية قدرها 28.5 مليون دولار ويوفر نحو 3000 فرصة عمل مباشرة، ويضم المصنع سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من الحياكة الدائرية وصولًا إلى تصنيع الملابس الجاهزة، باستخدام معدات متطورة تشمل أنظمة القص الذكي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية نحو 12,000 طن من الأقمشة، منها أقمشة الأطفال، والملابس الرياضية، والأقمشة المنزلية والفاخرة، مع توجيه 90% من الإنتاج للأسواق الأوروبية والأمريكية. وقد وقع العقد مو بينرونج، رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة.

وأكد وليد جمال الدين، أن توقيع العقود يعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركات الصينية في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، خاصة في ظل تركيز المنطقة على تكامل العناصر الصناعية بقطاع الغزل والنسيج بمنطقة القنطرة غرب، ما يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير صناعة تنافسية متكاملة، قادرة على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأوضح أنه بإضافة هذه المشروعات الثلاثة، يرتفع عدد المشروعات المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 31 مشروعًا بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 799.6 مليون دولار، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2,017,400 متر كما توفر هذه المشروعات مجتمعة نحو 44,455 فرصة عمل مباشرة، ما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي إقليمي واعد في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات التصنيع والتصدير والتشغيل.