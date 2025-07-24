السوداني يفتتح سلسلة مشاريع استراتيجية في جنوبي العراق

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افتتح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس عددا من المشاريع الخدمية في محافظة البصرة /550 كم جنوبي العراق /.

وشملت المشاريع إطلاق العمل التنفيذي في مشروع محطة تحلية مياه البحر الاستراتيجي في البصرة بطاقة كلية تبلغ مليون متر مكعب يومياً ومشروع الطريق الحلقي المحيط بمدينة البصرة بطول 89 كم وافتتاح الجسر المعلق على شط البصرة الذي يربط بين الطريق السريع لمطار البصرة الدولي، والمدينة الرياضية بالمحافظة بطول 825 متراً.

وأكد السوداني ، في تصريح صحفي ، مضي الحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية في محافظة البصرة، واستكمال البنى التحتية، كونها تشكل الأساس الساند لمشاريع التنمية وخلق فرص العمل ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي.

وتشهد مدينة البصرة التي تعد عاصمة العراق الاقتصادية تنفيذ عشرات المشاريع أبرزها ميناء الفاو الكبير شمالي الخليج وتنفيذ وتطوير الحقول النفطية والغازية ومصاف التكرير والبنية التحتية لعدد من مشاريع البتروكيمياويات والأسمدة واستثمار الغاز.