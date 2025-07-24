أطلقت أمانة أول طنطا بحزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، مبادرة «رد الجميل» لتكريم الأمهات المثاليات، وذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت بإحدى القاعات الكبرى بمدينة طنطا.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد النمر، ثم عزف السلام الوطني، أعقبه كلمة المهندس أحمد الجرواني، أمين الحزب بأول طنطا، أكد خلالها أن التكريم يأتي تقديرًا لعطاء الأمهات وتميزهن على المستويات المهنية والأخلاقية والأسرية، واعترافًا بدورهن في تربية الأجيال.

وأوضح الجرواني أن المبادرة تعكس دعم الدولة ومؤسساتها لدور المرأة المصرية، وإيمانًا بمكانتها الفعالة في مواجهة التحديات المجتمعية، ودورها الممتد في بناء الوطن.

من جانبه، قال النائب محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إن «الحقيقة أننا نحن من يتم تكريمه اليوم، بتواجدنا وسط هذه النماذج المشرّفة من الأمهات المثاليات، اللاتي نفخر جميعًا بهن ونعتز بتكريمهن».

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية، بمشاركة الفنانة حنين الشاطر، الفائزة بلقب برنامج «إكس فاكتور» في الوطن العربي.

وفي ختام الحفل، قام النائب محمد عريبي، والمهندس أحمد الجرواني، والمهندس شريف فتحي، الأمين المساعد لأمانة أول طنطا، بتسليم الدروع والهدايا التذكارية للأمهات المكرمات على مستوى نطاق أول طنطا.

تأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها حزب مستقبل وطن لتعزيز التواصل مع المواطنين، وتقدير النماذج الوطنية المُلهمة في مختلف القطاعات.





