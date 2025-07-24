ضبط منادي سيارات اعتدى على مواطن لاعتراضه على إتاوة الركنة بالمعادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على منادي سيارات "بدون ترخيص" بتهمة التعدي على شخص، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية الفيديو المتداول، والذي ظهر فيه شخص يشكو من تعدي منادي سيارات عليه بعد اعتراضه على دفع مبلغ مالي مقابل ركن سيارته بمنطقة المعادي في القاهرة.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بمنطقة التبين بالقاهرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.