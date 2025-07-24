غانا تدعو إلى إنهاء النزوح الجماعي للفلسطينيين

طالب وزير خارجية غانا صامويل ابلاكو، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مديناً عمليات القتل الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

جاءت تصريحات أبلاكو، في بيان صحفي عقب استقباله في مكتبه، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش كمبعوث خاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشار إلى أن غانا تجدد مطالبتها بوقف إطلاق النار في غزة؛ وتدين عمليات القتل الجماعي، وتؤكد دعمها الثابت لحل الدولتين كما نصت عليه الأمم المتحدة؛ وتدعو إلى إنهاء النزوح الجماعي للفلسطينيين، وتحث على مرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيد، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشار إلى أن غانا باعتبارها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ستواصل التمسك بمبادئها الراسخة المتمثلة في احترام ميثاق الأمم المتحدة، والإيمان بقيم حقوق الإنسان، والالتزام بالنظام القائم على القواعد، وتعزيز سمعتها كقوة عالمية من أجل السلام.